بھارت کومیں نہ مانوں کی ضدچھوڑناہوگی،فوادچودھری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیراطلاعات ونشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کومیں نہ مانوں کی ضدچھوڑناہوگی۔

وفاقی وزیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کومیں نہ مانوں کی ضدچھوڑناہوگی،ان کا کہناتھا کہ مقبوضہ کشمیرانسانی حقوق کے حوالے سے المیہ بن چکاہے،بھارت کوسیاست سے ہٹ کرانسانیت کیلئے سوچناہوگا،فوادچودھری نے کہا ہے کہ ظلم جب حدسے بڑھتا ہے تومٹ جاتا ہے۔

India must come out of State of DENIAL, Kashmir is now a human catastrophe forget politics and territory think in terms of Humanity.... Zulm jab had se berhtha hai tou mit jaata hai.... https://t.co/aVfM397Rsz