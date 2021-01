’اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان رہے‘ فواد عالم بھی میدان میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) کی جانب سے گزشتہ برس کھلاڑیوں کی کارکردگی کا اعتراف سالانہ ایوارڈز کی صورت میں کیا گیا اور یہ انعام حاصل کرنے والوں میں کرکٹر فواد عالم بھی شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان رہے۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں شاندار سنچری بنانے والے فواد عالم نے ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹر پر پیغام میں لکھا کہ مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنے میں بےحد خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان رہے۔

I'm truly humbled to be honoured for the best individual performance of the year at the PCB awards. It gives me immense pleasure to represent my country. Allah has been very kind to me. I would like to thank everyone who has supported me. #PCBAwards2020 #PCB #Cricket pic.twitter.com/Y3hUyJnXN5