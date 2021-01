اٹلی میں نئے سال کے جشن نے سینکڑوں پرندوں کی جان لے لی ،تفصیل جان کر آپ کوبھی دکھ ہو گا

روم (ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا بھر کی طرح اٹلی میں بھی نئے سال کا جشن شاندار آتش بازی سے کیا گیا لیکن جہاں ایک طرف دنیا آتش بازی کے اس مظاہرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی تو دوسری جانب اسی دوران پرندوں کے کئی خاندان اسی آتش بازی کی بھینٹ چڑھ رہے تھے ۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’سکائی نیوز ‘کے مطابق اطالوی دارالحکومت روم کے ٹرین سٹیشن کے قریب سے ایک سڑک کی تصویر سامنے آئی جس پر پرندوں کی لاشیں پڑی دیکھی جا سکتی ہیں ،جانوروں کے تحفظ کے بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ پرندے آتش بازی کی وجہ سے مرے ہیں اور یہ ’قتل عام‘ہے۔تنظیم کی ترجمان لورداانا ڈیگلیو نے کہایہ ہوسکتا ہے کہ پرندے خوف کے مارے مرے ہوں، وہ دل کے دورے سے بھی ہلاک ہوسکتے ہیں۔

Hundreds of dead starlings litter the streets of Rome after New Year fireworks wildlife pays the price for human behaviour yet again #NewYear pic.twitter.com/ZXlmKGg25z