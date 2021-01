قومی کرکٹرز کی سانحہ کرائسٹ چرچ کے لواحقین سےملاقات

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں اور کوچز نے کرائسٹ چرچ مسجد حملے میں شہید ہونےوالے افراد کے لواحقین سے ملاقات کی اور پورا دن ان کے ہمراہ گزارا۔

سما نیوز کے مطابق ہیڈکوچ مصباح الحق اور بیٹنگ کوچ یونس خان نے لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا،قومی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے سانحہ کرائسٹ چرچ کے لواحقین کے ہمراہ تصاویر بنوائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا،کھلاڑیوں کی جانب سے بچوں کو چاکلیٹس دی گئیں،اس موقع پر شہید ہونے والے افراد کے لئے دعائے مغفرت بھی کی گئی ،واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل (اتوار کو)شروع ہوگا،نیوزی لینڈ کو سریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے۔کھلاڑیوں کی لواحقین سے ملاقات کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔

Pakistan Test team spent Saturday afternoon with the families of Christchurch mosque attack victims at the Hagley Oval. pic.twitter.com/VbIGS1hb2L