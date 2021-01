اسد شفیق کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہ کرنے پر وفاقی وزیر کی کڑی تنقید

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)مڈل آرڈر بیٹسمین اسد شفیق کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہ کرنے پر وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے کڑی تنقید کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں علی زیدی کا کہنا تھا کہ میری سمجھ سے باہر ہےکہ اسد شفیق نیوز ی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز کا حصہ کیوں نہیں ہیں؟جبکہ مڈل آرڈر میں کوئی سنئیر کھلاڑی بھی شامل نہیں ہے،اسد شفیق نے فرسٹ کلاس کی آخری دس اننگز میں 750 سے زائد رنز سکور کئیے ہیں،جس میں دو سنچریاں اور پانچ ففٹیاں شامل ہیں،فیصلے کون کررہا ہے؟اپنی ٹویٹ میں انہوں نے اسد شفیق کے ٹیسٹ ریکارڈکو بھی شئیر کیا ہے۔

I fail to understand why @asadshafiq1986 is not on the NZ tour, especially when we have no anchor in the middle order!

For the record, he’s scored 750 odd runs in the last 10 first class innings with 2 hundreds & 5 fifties!

Who’s making these decisions? ???? pic.twitter.com/A0OzIli2ng