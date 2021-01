پشاور میں راج کپور اور دلیپ کمار کے آبائی گھروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت نے اہم فیصلہ کرلیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی خیبر پختونخوا محمود خان نے معروف بھارتی اداکار راج کپور اور دلیپ کمار کے آبائی گھروں کو خرید کر میوزیم بنانے کی منظوری دے دی ہے۔

ڈائریکٹوریٹ برائے آثار قدیمہ اور عجائب گھر خیبر بختونخوا نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا ہے کہ راج کپور اور دلیپ کمار کے گھروں کو خریدنے کیلئے 2 کروڑ 35 لاکھ سےزائد کی رقم جاری کردی گئی ہے، نیلامی کے دوران راج کپور کےگھر کی قیمت ڈیڑھ کروڑ اوردلیپ کمار کے گھر کی قیمت 80 لاکھ لگائی گئی تھی،اداکاروں کے گھر خریدنے کےبعد دونوں کو عجائب گھربنایا جائے گا۔

ڈھکی دالگراں میں واقع کپور حویلی اپنے دور کی ایک شاندار عمارت تھی،اس کا کل رقبہ لگ بھگ چھ مرلے سے کچھ زیادہ بتایا گیا ہے،اس حویلی کی زمین کی قیمت ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے زیادہ مقرر کی گئی ہے جبکہ ملبے کی قیمت کا تخمینہ 34 لاکھ روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔اس کے علاوہ دلیپ کمار کے آبائی گھر کی قیمت 80 لاکھ 56 ہزار روپے رکھی گئی تھی، یہ مکان پشاور کے قصہ خوانی بازار میں محلہ خداداد میں واقع ہے اور اس کا کل رقبہ چار مرلے بتایا گیا ہے۔

