پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی ڈرون مار گرایا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک فوج نے لائن آف کنڑول(ایل او سی) پر بھارتی کواڈ کاپٹر کو مار گرایا،کواڈ کاپٹر کو چکوٹھی سیکٹر کے قریب گرایا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی جاسوس کواڈ کاپٹر 500 میٹر تک پاکستان حدود میں گھس آیا تھا،یکم جنوری کی بھی پاک آرمی کی جانب ایل او سی پر نوشیری سیکٹر میں ایک بھارتی کواڈ کاپٹر کو گرایا گیا تھا۔

#PakistanArmy troops shot down an Indian spying #quadcopter today in Chakothi Sector along LOC.

The quadcopter intruded 500 meters on Pakistan’s side of #LOC. Similarly, on January 1, 2021, another Indian quadcopter was shot down by Pakistan Army in Nausheri Sector along LOC.