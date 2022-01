کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پولیس کو دلچسپ شکایت

اندور (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف کے شوہر وکی کوشل کے خلاف شہری نے اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ غیر قانونی طورپر اپنے موٹرسائیکل پر استعمال کرنے کیخلاف پولیس کو شکایت درج کرادی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار وکی کوشل اور سارہ علی خان بھارتی شہر اندور میں اپنی اگلی فلم کی شوٹنگ کررہے تھے جہاں سے ان دونوں کی موٹر سائیکل پر سواری کرنے کی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں لیکن وکی کوشل ان تصاویر کی وجہ سے مشکل میں پڑگئے ہیں۔ اندور ہی کے رہنے والے ایک شخص جے سنگھ یادو نے وکی کوشل کے خلاف اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ کے غیرقانونی استعمال کے الزام میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔

شکایت کنندہ جے سنگھ یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ فلم کے سلسلے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا نمبر ان کا ہے۔ اور ان کی اجازت کے بغیر ان کی نمبر پلیٹ فلم میں استعمال نہیں کی جاسکتی۔

ایک بھارتی نیوز ایجنسی کی جانب سے اس معاملے کے حوالے سے کی جانے والی ٹوئٹ میں جے سنگھ یادو نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا فلم میں استعمال ہونے والا گاڑی کا نمبر میرا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فلم یونٹ کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں لیکن یہ غیرقانونی ہے ، میری نمبر پلیٹ میری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی جاسکتی، میں نے پولیس سٹیشن میں ایک میمورنڈم دیا ہے کہ اس معاملے پر قانونی کارروائی کی جائے۔

We received a complaint, will see whether number plate was misused. Action to be taken as per provisions in Motor Vehicle Act. If film unit is in Indore, will try probing them:Rajendra Soni,SI,Banganga on an allegedly fake no. plate used in a movie sequence by actor Vicky Kaushal pic.twitter.com/laCIBbEWML