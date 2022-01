کورونا کی نئی لہر کا خدشہ، اسد عمر نے عوام سے اپیل کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) کرونا کی نئی لہر کے خدشے کے بعد اسد عمر نے عوام سے بڑی اپیل کردی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں این سی او سی سربراہ اسد عمر نے کہا کہ کوویڈ کی نئی لہر کی گزشتہ چند ہفتے سےتوقع کی جارہی تھی، اب پاکستان میں اس کے واضح شواہد ملنے لگے ہیں۔انہوں نے لکھا کہ کراچی میں کرونا کی جنوبی افریقی قسم اومی کرون کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جینوم سیکونسنگ سے اومی کرون کےبڑھتےکیسز کا کراچی میں خصوصاًپتہ چلا۔

اپنے ٹوئٹ میں این سی او سی سربراہ نے کہا کہ یاد رکھیں! کرونا کےخلاف بہترین تحفظ ماسک پہننا ہے۔

