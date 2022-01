سال کی بہترین ٹی 20 ٹیم کا اعلان کردیا گیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو نے سال کی بہترین ٹی 20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔

کرک انفو نے اپنی ٹیم میں بابر اعظم کو کپتان چنا ہے ،ٹیم میں صرف ایک بھارتی کھلاڑی جگہ بناسکا ہے۔ بابر اعظم کے علاوہ ٹیم میں محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، گلین میکس ویل،معین علی، لیم لونگ سٹون، گلین فلپس، ہسارنگا،ہرشل پٹیل، راشد خان اور مستفیض الرحیم شامل ہیں۔

Mohammad Rizwan and Babar Azam were the obvious choices for the opening slots in our T20 team of the year

Glenn Maxwell is the only representative of World Champions Australia