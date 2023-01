سال 2023ء میں اڑان بھرنے والے طیارے کی 2022ء میں لینڈنگ

نیویارک (ویب ڈیسک)نئے سال کا جشن پوری دنیا میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں منایا گیا جہاں پاکستانی وقت کے مطابق31 دسمبر کی شام چار بجے نیا سال شروع ہو جاتا ہے تاہم امریکہ سب سے آخر میں نئے سال کو خوش آمدید کہتا ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی پرواز نے نئے سال میں پرواز بھری اور پھر واپس 2022 میں لینڈ کیا۔

