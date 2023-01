بالی ووڈ کی معروف شخصیات کی جانب سے مداحوں کو نئے سال کی مبارکباد

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی کئی نامور شخصیات نے نئے سال کے آغاز پر اپنے مداحوں کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ انکے لئے نیک تمناوَں اور محبت کا اظہار بھی کیا۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کے کئی شخصیات نے نئے سال کا جشن اپنے انداز سے منایااور اپنےمداحوں کو بھی مبارکباد دی۔ کسی نے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہا تو کسی نے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ تفریحی مقامات کا سفر کیا۔ سوشل میڈیا پر نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ شخصیات کی جانب سے جشن کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شئیر کی جارہی ہیں۔

اداکار ورن دھون نے انسٹاگرام اسٹوری پر اپنی بیوی نتاشا، دوستوں ارجن کپور، ملائکہ اروڑہ، موہت ماروا، ڈیزائنر کنال راول کے ساتھ لی گئی ایک تصویر شیئر کی۔تصویر کے کیپشن میں لکھا " 2023 ہم آرہے ہیں"۔

رجنی کانت نے ٹوئٹ میں لکھا کہ" آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے، سب کو نیا سال مبارک ہو"۔

بالی وو ڈ کے ابھرتے ہوئے اداکارکارتک آریان نے انسٹاگرام پر پیرس سے ایک تصویر شیئر کی۔جس کے کیپشن میں لکھا کہ " آئیے نئے سال کو گلے لگاکر فتح کریں"۔

اداکارہ ملائکہ اڑورا نے اپنے بوائے فرینڈ اداکار ارجن کپور کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی ،جس کے کیپشن میں لکھا کہ " محبت اور روشنی کے ساتھ 2023 کو خوش آمدید"۔

بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما اور ویرات کوہلی نے دبئی سے مداحوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کیپشن میں دل کے نشان کے ساتھ لکھا "ہیپی نیو ائیر"۔

انایہ پانڈے نے دوستوں کے ساتھ نئے سال کی تقریبات پر لی گئی تصویروں کا ایک گروپ شیئر کیا۔جس کے کیپشن میں لکھا " 2023 میں تیار ہوں، کیا تم ہو؟"

کریتی سنون نے مداحوں کو نئے سال کی دل سے مبارکباد دی۔ٹوئٹ میں سب کو نئے سال کی مبارک دیتے ہوئے دعا کی کہ "سال 2023 ان سبھی خوشیوں، محبت، مہربانی، روشنی، امیدوں اور خوابوں سے بھرا ہو جو آپ کو زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں"۔

Happy new year everyone ???????? May 2023 be filled with positivity, happiness, love, kindness, sunshine and dreams that make you feel alive! ☀️❤️