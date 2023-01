لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی سپر سٹار فواد خان نےسی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ "دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کی انڈیا میں ریلیز دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی "۔

امریکی نشریاتی نے فواد خان کو فلم کی کامیابی پر مبارکباد دی اور انٹرویوکیلئے مدعو کیا ۔ اداکار نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ " 2022 نہ صرف میرے لئے بلکہ پاکستانی سنیما انڈسٹری کے لئے بہترین رہا . " دی لیجنڈ آف مولا جٹ" نے جتنی کامیابی حاصل کی ہے، جتنا بزنس کیا ہے اور فلمسازی کا جو معیار مقرر کیا ہے اس کا آنے والے برسوں میں پاکستانی سینما پر بہت زیادہ اثر پڑے گا "۔

بھارت میں فلم کی ریلیز کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں فواد خان کا کہنا تھا کہ "بھارت میں فلم کی ریلیز دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی، یہ ریلیز اسی طرح ہوگی جس طرح عید یا دیوالی کے موقع پر اوورسیز انڈین اور پاکستانی ایک دوسرے کو مبارکباد اور مٹھائیاں دیتے ہیں، اس سے سفارتی تعلقات بھی بہتر ہوں گے"۔انڈیا میں احتجاج کے حوالے سے فواد خان کا کہنا تھا کہ "ابھی معاملات گرم ہیں، مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ فلم ریلیز ہوسکتی ہے یا نہیں ہوگی۔میں نے سنا ہے کہ فلم ریلیز ہونے والی ہے لیکن پھر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید فلم ریلیز نہ ہو، بہتری کے لئے دعا گو ہوں"۔

ایم سی یو ڈیبیوٹ کے حوالے سے اداکار کا کہنا تھا کہ" ذاتی سطح پر مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ یاد رہے اور آپ کو علم ہو کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اس طریقے سے آپ اپنی روایات سے جڑے رہتے ہیں"۔

دوسری طرف "دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کے ہدایتکار بلال لاشاری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ" فلم نے مقامی باکس آفس میں 100 کروڑ جبکہ پوری دنیا میں 10 ملین ڈالرز کا بزنس کیا ہے"۔

Perfect timing as #thelegendofmaulajatt crosses 100 Cr. tonight at the Box Office in Pakistan and $10 milion worldwide. Once again, a big thank you to team MJ and fans of #TLOMJ across the world who made this film a roaring success. Wishing you all a very happy new year! pic.twitter.com/CyGT4kGtTU