نازیبا ویڈیو کے دعوے اور کردار کشی مہم، اداکارہ سجل علی نے بیان جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ سجل علی نے سوشل میڈیا پر ان سمیت دیگر اداکاراؤں کی کردار کشی مہم پر بیان جاری کر دیا.

سجل علی نے ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا "یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی طور پر پست اور بدصورت ہوتا جا رہا ہے۔ کردار کشی انسانیت کی بدترین شکل اور گناہ ہے۔"

It is very sad that our country is becoming morally debased and ugly; character assassination is the worst form of humanity and sin.