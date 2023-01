"میں کچھ اداکاراؤں کی بدنامی کی مہم پر مایوس اور شرمندہ ہوں" میجر (ر) عادل راجہ نے وضاحتی بیان جاری کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے سابق میجر عادل راجہ نے اپنے ایک وضاحتی بیان میں سوشل میڈیا پر کچھ اداکاراؤں کے خلاف جاری مہم پر مایوسی اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔

اپنے ایک بیان میں عادل راجہ نے کہا " ناموں کے جن پہلے حروف کا میں نے ذکر کیا ، ان سے پاکستان اور بیرون ملک ماڈلز، اداکاراؤں اور مشہور شخصیات کے بے شمار نام ہیں، میں اس سلسلے میں کسی بھی فورم/سوشل میڈیا پر کسی کی طرف سے جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تائید اور مذمت نہیں کرتا۔"

انہوں نے مزید کہا " میں اپنے معاشرے کے سوشل میڈیا کے رجحانات اور ذہنیت پر حیران ہوں، جو بدسلوکی کرنے والوں کے بجائے زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین پر مرکوز ہے۔ میں کچھ اداکاراؤں کی بدنامی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث پر مایوس اور شرمندہ ہوں۔"

I'm appalled at the social media trends and mindset of our society, which is fixated on the women being abused instead of the abusers and the cause of abuse. I'm disappointed and feel ashamed at the debate on social media regarding the defamation of certain actresses. Let's ⬇️