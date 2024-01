ٹوکیو ( مانیٹرنگ ڈیسک )جاپان میں نئے سال کے پہلے روز آنے والے شدید زلزلے سے ہلاک ہونیوالوں کی تعداد 24 ہوگئی ہے اور اب تک 50 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔زلزلے کے بعد دل دہلا دینے والی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پرسامنے آئی ہیں ۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت ٹوکیو سے 400 کلومیٹر دور وسطی صوبے اشیکاوا میں 7.6 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں درجنوں عمارتیں تباہ ہوگئیں۔ شدید زلزلے کے بعد سڑکوں پر گہری دراڑیں پڑنے کے ساتھ رہائشی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی اور ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہوگئے تھے۔ جاپان میں زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 24 ہوگئی ہے اور اب تک 50 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ریسکیو کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔

Some of the Footage coming out of Japan following the 7.6 Magnitude Earthquake which Struck the Country earlier this morning is Insane and truly shows the Power of Geological Forces on this Planet. pic.twitter.com/iwCRB3jmCv