اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)سینئر ن لیگی رہنما سرتاج عزیز انتقال کرگئے، ان کے انتقال کی خبر سینئر لیگی رہنما احسن اقبال نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر دی۔

انہوں نے لکھا کہ سرتاج عزیز صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ وہ تحریک پاکستان کے تجربہ کار اور قوم کا عظیم اثاثہ تھے۔ اسے بہت یاد کیا جائے گا۔ قوم کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مجھے ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا اور میں ان کے پیار اور رہنمائی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین!

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّآ اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

Mr Sartaj Aziz has passed away. He was a veteran of Pakistan movement & great asset for the nation. He will be missed very much. His services for the nation will always be remembered. I had honour of working with him very closely and…