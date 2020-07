ارطغرل غازی پشاور زلمی کے نئے برینڈ ایمبسڈر؟ جاوید آفریدی میدان میں آگئے

پشاور(ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرینچائز پشاورزلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مرکزی کردار ’ارطغرل‘ کو اپنی ٹیم کا نئے برانڈایمبسیڈر بنانے کا اشارہ دے دیا۔

WHAT IF #ErtugrulGhazi JOIN PESHAWAR ZALMI AS A BRAND AMBASADOR ❓

سماجی رابطوں کی وبب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے پیغام میں زلمی فینز سے پوچھا کہ اگر ارطغرل پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسیڈر بن جائے تو؟؟

جس کے بعد پشاور زلمی کے فینز کی جانب سے پیغامات کی بھرمار ہوگئی۔ کچھ فینز نے ارطغرل غازی کی خاتون کردار حلیمہ کو بھی برانڈ ایمیسیڈر بنانے کی ڈیمانڈ کی ہے۔

ایک صارف نے ٹوئٹر پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ وہ کیا نظارہ ہو گا جب ارطغرل پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے۔

What a sight it would be having Engin Altan Duzyatan aka Etugrul Bey in Peshawar, KPK, Arbab Niaz Stadium. ???????????? pic.twitter.com/V1eJ0g1sIl