کلثوم نواز کی سالگرہ پر مریم نواز کا دکھ بھرا پیغام

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ کلثوم نواز کی سالگرہ کے موقع پر بیٹی مریم نواز کا دکھ بھر ا پیغام سامنے آگیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے کہا”جب آپ آخری سانسیں لے رہی تھیں تو میں اور ابو آپ کا ہاتھ نہیں پکڑسکے اور آپ کو الوداع نہیں کر سکے لیکن یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم ایک دن ملاقات کریں گے،انشا اللہ ،امی آپ کو 70ویں سالگرہ مبارک ،اللہ تمام ماﺅں پر اپنی رحمت نازل کرے“

Abu and I could not be with you to hold your hand when you were breathing your last, couldn’t so much as say goodbye to you, but that was because we would be meeting again, one day, Insha’Allah. Happy 70th birthday Ami ❤️

