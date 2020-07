کورونا وائرس کا شکار شاہد آفریدی اس وقت کہاں ہیں؟ زبردست خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان شاہد خان آفریدی اور ان کے اہل خانہ کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ اہلیہ، بیٹیوں اقصیٰ ، انشاء اور میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو پہلے مثبت آیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اب رپورٹ منفی آئی ہے اور ہم اس وائرس سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔

Alhamdulillah, my wife & daughters, Aqsa & Ansha have re-tested after our previously positive results for #COVIDー19, & are now clear. Thanking u all for your continuous well wishes, & may the Almighty bless you and yours. Now back to family time; I’ve missed holding this one ???? pic.twitter.com/J5mDv7DnBD