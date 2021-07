وزیر اعظم عمرا ن خا ن کی تاریخی ٹیکس محاصل حاصل کرنے پر ایف بی آر کی تعریف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیرا عظم عمران خا ن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر ) کو تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کردی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کاکہنا تھا کہ ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں پہلی بارچار ہزار732ارب روپے ٹیکس محاصل حاصل کئے جبکہ گزشتہ سال ایف بی آر نے چار ہزار691ارب کی ٹیکس وصولی کی تھی۔

عمران خان نے کہا کہ رواں سال ایف بی آر نے اپنے ہدف سے 18فیصد زائد ٹیکس وصول کیاجو کہ حکومتی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

I commend efforts of FBR in achieving historic level of tax revenues of Rs.4732 bn in 2020-21 - exceeding target of Rs 4691 bn &18% higher than last year. This performance is testimony to the strong economic revival spurred by our government's policies.