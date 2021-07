ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال میں کتنا ٹیکس جمع کیا؟ رقم اتنی زیادہ کہ وزیر اعظم بھی تعریف پر مجبور ہوگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے ٹیکس جمع کرنے کے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے گزشتہ مالی سال کے دوران چار ہزار 732 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا ہے جس پر وزیر اعظم نے ادارے کی تعریف کی ہے۔

وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ " محصولات سےحاصل شدہ آمدن کو تاریخی مقام تک لے جانےاور مالی سال 20-21 کے دوران 4691 ارب کا ہدف عبور کر کے 4732 ارب روپے، جو گزشتہ برس سے 18 فیصد زیادہ ہیں، جمع کرنے پر میں ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ یہ کارکردگی ہماری حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں ٹھوس معاشی بحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔"

I commend efforts of FBR in achieving historic level of tax revenues of Rs.4732 bn in 2020-21 - exceeding target of Rs 4691 bn &18% higher than last year. This performance is testimony to the strong economic revival spurred by our government's policies.