لوڈشیڈنگ سے تنگ عوام کو وزیرتوانائی نے بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیرتوانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ کل (ہفتے )تک ایل این جی کی 70فیصد فراہمی بحال ہوجائے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا تھا کہ کل تک ایل این جی کی 70 فیصد فراہمی بحال ہوجائے گی۔ ڈرائی ڈاکنگ کے حوالے سے تازہ صورتحال یہ ہے کہ جہاز کی تبدیلی بدھ 30 جون کو کامیابی سے مکمل ہوگئی،40 فیصد فراہمی شیڈول سے دو دن پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے، اور ہمارا ہدف ہے کہ کل تک 70 فیصد فراہمی مکمل ہو جائے۔

Dry Docking of RLNG terminal update:

Change over of ships completed on time on Wednesday.

40% regasifaction of RLNG from the replacement ship has been achieved 2 days ahead of schedule.

We are targeting 70% restoration of RLNG supply by tomorrow InshAllah.