چیونٹیاں سونے کی چین لےآڑیں:ویڈیو وائرل

دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے شہر نئی دہلی سے تعلق رکھنے والے شہری نے ایک ویڈیو شئیر کی ہے جس میں چیونٹیاں سونے کی چین کو ہی لے آڑیں۔

تفصیلات کے مطابق آپ نے آج تک بہت سے جانوروں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ،جس میں وہ انسانوں کی چیزیں لے کر بھاگ جاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں کھیل رہے ہیں،لیکن آج ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں چیونٹوں نے سونے کی چین ہی اٹھا کر بھاگتی نظر آئی۔سماجی رابطے ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی انڈین فاریسٹ سروس کے ملازم سوسانتانندا نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں50 سے زائد چیونٹیوں کو سونے کی بھاری بھرکم چین لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔سوسانتا نندا نے شیئر کردہ ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ سونے کے چھوٹے اسمگلر، انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) کے کس سیکشن کے تحت انہیں پکڑا جاسکتا ہے؟

Tiny gold smugglers ????????

The question is,under which section of IPC they can be booked? pic.twitter.com/IAtUYSnWpv