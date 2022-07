لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے اداکار بھی پریشان ہیں ،سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز کی گائے سے مکالمے کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہورہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پٹرول کی قیمت گزشتہ روز حکومت کی جانب سے چوتھی بار بڑھائی گئی ہے جس کے بعد پٹرول 248روپے 74پیسے کا فی لیٹر فروخت ہو رہا ،ایسے میں سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینئر اداکارہ ایک باڑے میں موجود ہیں جہاں وہ کھڑی اپنے خیالوں میں گُم کہہ رہی ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ گائے دودھ کی جگہ پٹرول دیتی، ہمارے تو مزے ہی ہوجاتے۔

لیکن اچانک ویڈیو میں آواز آتی ہے پاگل، اگر ہم چارے کے بجائے ڈیزل سے چلتی ہوتیں تو پھر تم کیا کرتیں؟ چُپ کرکے دودھ نکالو، ویڈیو میں ایسے دیکھایا گیا کہ یہ آواز گائے کی تھی جو شگفتہ اعجاز کی بات کا جواب تھا۔

