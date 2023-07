کولمبیا میں 2 طیارے پرواز کے دوران زور دار دھماکے سے ٹکرا گئے

بگوٹا (ڈیلی پاکستان آن لائن) کولمبیا میں 2 طیارے پرواز کے دوران آپس میں ٹکرا گئے جس کے دوران ایک پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق کولمبیا کے 2 طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے تو پرواز کے دوران اچانک خطرناک انداز میں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے اور زوردار دھماکے سے ٹکرا گئے۔ حادثے میں لیفٹیننٹ کرنل عہدے کا ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا۔

بتایا گیا ہے کہ حادثے میں لفٹیننٹ کرنل کے علاوہ ایک اور شخص بھی مارا گیا تاہم اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

2 dead after Colombian Air Force planes collide in mid-air during training in Villavicencio, #Colombia pic.twitter.com/n1xiYPQBMy