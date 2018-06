اقوام متحدہ نے بھی پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کرلیا ، ایسا کام کردیا کہ جان کر ہرپاکستانی کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہوگا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) اقوام متحدہ نے بھی پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کرلیا اور یواین مشن میں جام شہادت نوش کرنیوالے پاکستانی جوانوں کیلئے میڈلز بھی دیئے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل پیس کیپرز ڈے کا اہتمام کیا گیا جس میں یو این امن مشن میں شامل 7 پاکستانیوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یو این امن مشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے پاکستانی جوانوں کو میڈلز سے نوازا گیا۔

United Nations (UN) commemorated International UN Peacekeepers Day. Sacrifices of seven Pakistani peacekeepers acknowledged by posthumously awarding them Dag Hammarskjöld medals.

"Pakistan is a peace loving country contributing to global peace efforts", COAS.