شہباز شریف کی رفتار کا کچن میں بھی کوئی مقابلہ نہیں:تہمینہ درانی کا ٹویٹ

لاہور(اے این این ) مسلسل دس سال پنجاب پر حکومت کرنیوالے شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی نے ان کی حکومت کی مدت ختم ہونے پر سکھ کا سانس لے لیا۔دو روز قبل تہمینہ درانی نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ سب پورا ہوا۔انہوں نے شہباز شریف کے دور اقتدار کو کافی پریشان کن بھی قرار دیا۔

انہوں نے مزید لکھا کہ شہباز شریف گھر میں بھی سب کو کام پر لگا دیتے ہیں ،یہاں تک کہ کچن میں بھی ان کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں۔انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شہبا زشریف کے ساتھ اپنی تصویر بھی شیئر کی۔

2 days left for my husband SS to step down from Khadim eh Ala, after 10 Yrs of rule in Punjab. ThankGod it's over! Most exasperating time! I'm doing a countdown. ????SS drove everyone, even at home quite mad .cld not keep up with his speed even in the kitchen!