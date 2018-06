حمزہ علی عباسی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حمز ہ علی عباسی اور ریحام خان کے درمیان سوشل میڈیا پر جاری جنگ شدت اختیار کرتی جارہی ہے ، حمزہ علی عباسی کے گزشتہ رات کے پیغام کے بعد ریحام خان میدان میں آئیں اور انہو ں نے ایک ای میل جاری کرتے ہوئے کہا کہ حمزہ علی عباسی انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تاہم اس کے بعد حمزہ علی عباسی نے ریحام خان کے پیغام کی تردید کی اور کہا کہ آپ نے جو ای میلز مجھے اور احسن اقبال کو کی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق حمزہ علی عباسی نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو ہیک ہوا مواد عمران خان نے ریحام خان کے خلاف استعمال نہیں کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے ، میں نے اپنا پچھلا مواد ڈیلیٹ کر دیا ہے اور ایک نیا اپ لوڈ کیا ہے جس پہلے سے بہت واضح ہے ، اس سے پہلے کہ آپ غلطی نکالیں کہ اس میں ”wrote“ کی جگہ ’wro=te‘ لکھا ہے اور آپ اسے جعلی قرار دیں ،دراصل یہ کوڈ ہے ، ریحام خان آپ کو ن لیگ کے ہاتھوں چند روپوں کیلئے بکنے پر شرم آنی چاہیے ۔

حمزہ علی عباسی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیے جانے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا صارفین ان پر برس پڑے اور ایسی ایس غلطی پکڑ لی کہ حمزہ علی عباسی کو بھی دنگ کر کے رکھ دیا ۔ٹویٹر صارف یاسر لطیف حمدانی نامی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”اس طرح کی غلطی اس سے پہلے ریحام خان کے ای میل ایڈریس میں تھی ، جس میں ریحام خان کے نام کے آخر میں انگریزی میں (n کی جگہm)لکھا ہو ا تھا ،خوشی ہے تم نے غلطی کو ٹھیک کر دیا لیکن ابھی مزید ضرورت ہے ، تمہیں شرم آنی چاہیے “۔

اس کے علاوہ ایک صارف نے سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چاہیے کہ اسے دوبارہ ڈیلیٹ کریں اور پھر سے ایڈٹ کرنے کے بعد دوبارہ پوسٹ کریں ۔اس سکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتاہے کہ ای میل ایڈریس کے .com پر ختم ہونے سے قبل برابر کا نشان ہے ۔

ایک صارف کا کہناتھا کہ ایسا کونسا کوڈ لنگو ہے جو کہ ای میل ایڈریس ہی تبدیل کر دیتا ہے ، اگر ایسا ہے تو یہ 9 میں سے صرف ایک میں ہی کیون ہے ؟

ایک خاتون صارف کا کہناتھا کہ حمزہ علی عباسی نے ایک ڈرامے میں کام کیا تھا جس کے باعث وہ بہت مشہو ر ہوئے جس میں وہ لڑکی کی جانب سے خود ہی لکھ لکھا کرتے تھے تاہم یہ غیر متعلقہ ہے لیکن موجودہ حالات میں یہ بہت مزاحیہ ہے ۔

Example of some independently hacked stuff that IK never used against RK. Deleted the previous one to upload a clearer version. Before U point out that its fake bcz it says "wro=te" not "wrote" thats code lingo. Shame how RK sold her soul to N League for a few bucks & cheap fame. pic.twitter.com/dRSSZi50gS