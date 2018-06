سانحہ اے پی ایس کے متاثرہ طالب علم کی لیڈز میں پاکستانی کرکٹ لیجنڈز سے ملاقات

ہیڈنگلے (ڈیلی پاکستان آن لان) آرمی پبلک سکول پشاور حملے میں زخمی ہونے والے طالب علم نے لیڈز میں پاکستانی کرکٹ لیجنڈز سے ملاقات کی اور اس موقع پر سیلفیا ں بھی لی گئیں ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نوجوان ولید خان نے لیڈز میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز معروف پاکستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی ۔ٹیسٹ میچ کی کمنٹری ٹیم کی جانب سے ولید کو مدعو کیا گیا تھا، جہاں وہ وقاریونس، وسیم اکرم اور رمیز راجا جیسے لیجنڈ کھلاڑیوں سے ملے۔اس موقع پر ولید خان نے اس ہولناک واقعے، اس کے اثرات اور اس سے نبردآزمانے ہونے کے تجربات بانٹے۔ ولید نے کہا کہ اس سانحے کے بعد میں آپ کے سامنے ہوں اور زندگی سے محظوظ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز ہے۔

واضح رہے کہ 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ٹوٹنے والی قیامت میں 150 بچے شہید اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، ان زخمیوں میں ولید خان بھی شامل تھے۔اس حملے میں ولید خان کو متعدد گولیاں لگیں، وہ ایک طویل عرصے زیر علاج رہے۔ اب ولید انگلینڈ کے علاقے برمنگھم میں زیر تعلیم ہیں اور کرکٹ کھیل کرمحظوظ ہوتے ہیں۔

“Sometimes the real superheroes live in the hearts of the children who have fought the biggest battles” Waleed from APS school is one of our brave souls who survived one of the darkest days of our Nation. His strength is as Great as any man I know. @waqyounis99 @iramizraja pic.twitter.com/dLSBKg0tar