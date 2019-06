ہواوے کیلئے امریکہ کے راستے بند لیکن دبئی کے بادشاہ نے چینی موبائل فون کمپنی کیلئے مفت میں ایسا کام کر دیا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن )چین کے سفارتکار لی جیان ژاﺅ نے خوشخبر ی سناتے ہوئے بتایا کہ چینی موبائل کمپنی ہواوے اور دبئی کے درمیان ایک بڑا معاہدہ طے پا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق لی جیان ژاﺅ کی جانب سے جاری کر دہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ دبئی کے بر الخلیفہ پر ہواوے کے نئے لانچ ہونے والے موبائل ” پی 30 پرو“ کا اشتہار چل رہاہے ۔ چینی سفارتکار نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ” دبئی اور ہوائی کے دمیان پانچ سالوں کیلئے 50 ارب یوآن کا 5جی معاہدہ طے پا گیا ہے ، دبئی کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ہوائی کے جدید فلیگ شپ موبائل فون کا اشتہار تین منٹ کیلئے برج الخلیفہ پر خصوصی طور پر بالکل مفت میںچلایا جائے ۔ اس اشتہار کی قیمت تقریبا دس لاکھ ڈالر ہے جو کہ بالکل مفت میں چلایا گیا ۔دبئی کے بادشاہ نے اردگرد کی تمام عمارتوں کو سیاہ رکھنے کا حکم بھی جاری کیا ۔“

Huawei & Dubai signed 5G contract of ¥50 billion for 5 years. King of Dubai decided to put a 3-minute exclusive advertisement ($1 million) for free for Huawei's latest flagship mobile phone at the first tower in Burj Khalifa, & ordered all the surrounding buildings to be black. pic.twitter.com/qV4JBsbRJf