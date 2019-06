کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی موت کے بعد آپ کا فیس بک اکاﺅنٹ خود بخود ڈیلیٹ ہوجائے؟ طریقہ جانئے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی موت کے بعد آپ کا فیس بک اکاﺅنٹ خود بخود ڈیلیٹ ہوجائے؟ ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) فیس بک کے بے شمار فیچرز ہیں جنہیں ہم آئے روز استعمال کرتے ہیں تاہم کم لوگ جانتے ہوں گے کہ فیس بک کے کچھ ایسے فیچرز بھی ہیں کہ آپ اپنی موت کے بعد اپنے فیس بک اکاﺅنٹ پر ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ دی مرر کے مطابق ان فیچرز کے ذریعے آپ چاہیں تو اپنی موت کے بعد اپنے فیس بک اکاﺅنٹ کو ’اپنا یادگاری اکاﺅنٹ‘ بنا سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاﺅنٹ آپ کی موت کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے تو فیس بک ویب سائٹ ورژن میں کھولیں اور سیٹنگز میں جا کر ’مینج اکاﺅنٹ‘ کے آپشن میں جا کر نیچے سکرول کریں اور ’ریکوئسٹ دیٹ یور اکاﺅنٹ بی ڈیلیٹڈ آفٹر یو پاس اوے‘ (Request that your account be deleted after you pass away)کر کلک کریں۔ اب فیس بک آپ سے دوبارہ تصدیق کرے گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد آپ کا فیس بک اکاﺅنٹ ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس پر اوکے کر دیں۔ یہ سیٹنگز منتخب کرنے کے بعد آپ کی موت کے بعد آپ کا اکاﺅنٹ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا۔

مزید : ڈیلی بائیٹس