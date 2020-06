ہوواوے نووا آئی 7کی ملک بھر میں فروخت شروع ہوواوے نووا آئی 7کی ملک بھر میں فروخت شروع

لاہور(پ ر)پاکستان میں ہواوے کے مداحوں اور صارفین نے HUAWEI Nova 7iکے پری آرڈر فیز میں غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا جس کے نتیجے میں تمام اسٹاک دو ہفتوں میں ہی ختم ہو گیا۔ اِس شاندارکارکردگی اور پاورفل تصریحات نے HUAWEI Nova 7i اِس قیمت میں مقبول بنادیا ہے۔ مسابقتی Kirin 810 7nm chipset، 40 واٹ کی SuperCharge بیٹری، 48MP Quad AIکیمرا جس کے ساتھ 8GB+128GBکی اسٹوریج کے ساتھ یہ اسمارٹ فون صرف 43,999/- روپے میں دستیاب ہے۔HiSiliconKirin 810 (7nm) SoC Chipset پر کام کرنے والا HUAWEI Nova 7iمڈ رینج کا اسمارٹ فون ہے۔اس کی الٹرا فاسٹ کارکردگی، گیکی –گیمرز (geeky-gamers)اور سوشل میڈیا کے شائقین کو گیمنگ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کا ایک سنسنی خیز اور مسحورکن تجربہ فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی 40واٹ HUAWEI SuperCharge بیٹری بلا تعطل کام کرتی ہے اور نہایت تیزی سے دوبارہ چارج ہو جاتی ہے یعنی بیٹر ی کا 70 فیصد صرف 30 منٹس *میں چارج ہو جاتا ہے۔

اس کی پشت پر موجود چار کیمرے،HUAWEI Nova 7i کو ناقابل یقین حد تک صاف، وائیڈر اور واضح امیجز کھینچنے کے لیے قابل دید فوٹوگرافک پاور فراہم کرتے ہیں۔ اس کا 48MP Quad AI کیمرا 8MP الٹرا وائیڈ اینگل لینز، ایک 2MPمیرو لینز اور ایک 2MP Bokeh لینز سے آراستہ ہے جو آپ کو وائیڈر شاٹس اور سنیما جیسےBokeh پورٹریٹس کے درمیان سوئچ کرنے کے قابل بناتا ہے جس سے کلوز اپ شاٹس میں واضح ترین تفصیلات کی موجودگی سے پروفیشنل اسٹوڈیو تک آپ کی ہتھیلی پر دستیاب ہوتے ہیں۔

رات کے ماحول میں کی جانے والی فوٹوگرافی اپنی اعلیٰ ترین معیار پر ہے کیوں کہ اس کاf/1.8 بڑ ا اپرچر اور سپریئر ½ انچ سینسر تاریک ترین ماحول میں بھی

روشن ترین تصاویر بناتا ہے۔آرٹیفشل انٹیلی جنس مناظر کو قابل دید بنانے میں زیادہ امیج اسٹیبلائزیشن کے قابل بناتا ہے۔ اب ہر شخص اپنے انتہائی یادگار لمحات کو مسحورکن ویڈیوگرافی کے ساتھ لافانی بنادیتا ہے جبکہ 6.4 انچ کاPunch FullView ڈسپلے گیمنگ اور سوشل میڈیا مصروفیات کے دوران زیادہ پرجوش تجربہ فراہم کرتا ہے۔اس کی سائیڈ پر موجود فنگر پرنٹ اسکینر آپ کے ڈیٹا تک فوری رسائی فراہم کرنے کے علاوہ مکمل سیکیوریٹی اور پرائیویسی فراہم کرتا ہے۔

اس کی تیز ترین اسپیڈ اور کارکردگی کو 8GB RAM اور 128GB ROM کی مدد حاصل ہے جس سے آپ کو فوٹوز، ویڈیوز، ایپس اور گیمز اسٹور کرنے کے لیے زیادہ گنجائش ملتی ہے۔زیادہ آسان اور intuitive انٹرفیس کو EMUI 10 کے ذریعے قابل بنایا گیا ہے جو Android 10 پر کام کرتا ہے۔ HUAWEI AppGallery کی صورت میں HUAWEI Nova 7i ایپس کا لہلاتا ہوا گلدستہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کے استعمال کرنے والے اس کے خصوصی ایکو سسٹم سے کنٹنٹ میں ہمیشہ بڑھنے والے تنوع سے فائدہ اٹھا سکیں۔AppFinderکے ذریعے تھرڈ پارٹی ایپ اسٹورز کا کبھی ختم نہ ہونے والا ذخیرہ بھی دستیاب ہے۔ یہ ڈیوائس سکورا پنک، کرش گرین اور مڈ نائٹ بلیک جیسے منفرد، کلاسیقی رنگوں میں اور صرف 43,999/- روپے کی دلکش قیمت میں، daraz.pk کے علاوہ ملک بھر میں تمام اسٹوروں پر دستیاب ہے۔

*ہواوے لیب ٹیسٹس کی بنیاد پر۔ حقیقی کارکردگی میں پروڈکٹ میں موجود فرق، استعمال کرنے والے کی عادات اور ماحول کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے۔

٭٭٭

