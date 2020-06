برطانوی شہزادہ ہیری کا خفیہ فیس بک اکاونٹ پکڑا گیا لیکن اس پر لگی تصویر میں موجود لڑکی کون ہے؟ نیا پنڈورا بکس کھل گیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) حال ہی میں شاہی جاہ و جلال چھوڑنے والے برطانوی شہزادہ ہیری کا خفیہ فیس بک اکاونٹ پکڑا گیا لیکن اس پر لگی تصویر میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ نہیں بلکہ ماضی میں ان کی گرل فرینڈ رہنے والی لڑکی موجودہے۔

اس فیس بک اکاونٹ کو سپائیک ویلز کا نام دیا گیاہے۔

برطانوی اخبار دی مرر کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ ہیری کبھی بھی قوانین خصوصا سوشل میڈیا سے متعلق شاہی قوانین پر عملدرآمد کرنے والے انسان نہیں رہے۔ انہوں نے اپنا یہ اکاونٹ اس وقت بنایا تھا جب وہ اپنی ماضی کی گرل فرینڈ چیلسی ڈیوی کے ساتھ ڈیٹ کررہے تھے۔

Prince Harry's secret Facebook account - and the unusual name he gave himself https://t.co/9Mx2r6oKEU pic.twitter.com/3X5GiKcRVC