پی آئی اے سفارشی ٹولہ چلا رہاہے،اب کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گی،معروف فیشن ڈیزائنر پھٹ پڑیں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف فیشن ڈیزائنر ماہین خان ن پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کیخلاف پھٹ پڑیں۔ کہتی ہیں پی آئی اے کو سفارشی ٹولہ چلا رہا ہے اور اب وہ کبھی بھی پی آئی اے پر سفر نہیں کریں گی۔

فیشن ڈیزائنر نے اپنی ٹوئیٹ میں لکھا کہ گزشتہ 30 سال میں پی آئی اے میں اپنے رشتہ داروں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا۔ حیران ہوں کہ کس طرح پی آئی اے کو سفارشی ٹولے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔

For over 30 years jobs have been given in PIA to political favourites or their relatives .Shocking that a airline is run by "sifarashies." Shameful disregard for lives alive or not as seen in the way the bereaved families are being treated after the crash