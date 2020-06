پاکستان میں کتنے فیصد لوگ اپنا موبائل فون دوسروں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ دلچسپ سروے رپورٹ جاری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کے ایک حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی بھاری اکثریت (باسٹھ فیصد) کے مطابق ان کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو ان کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

سروے میں ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب ذاتی موبائل فون رکھنے والے خواتین و حضرات سے پوچھا گیا تھاکہ "کیا آپ کے علاوہ کسی کسی دوسرے فرد کو آپ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے؟' ۔ اس سوال کےجواب میں 62% نے کہا کہ ہاں ان کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو ان کا موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے جبکہ 38فیصد نے کہا نہیں ن کا موبائل فون کسی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

موبائل استعمال کرنے والی خواتین میں سے 73فیصد کے مطابق ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ان کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے جبکہ اس سے کم شرح 58فیصد مرد حضرات کے مطابق ان کے علاوہ کسی اور فرد کو ان کا موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

موبائل فون استعمال کرنے والوں میں سے 30 سال سے کم عمر کے جوابدہندگان میں سے 59 فیصد کے مطابق ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ان کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد کے حوالے سے یہ شرح 64 فیصد رہی جبکہ پچاس سال سے زائد عمر کے جواب دہندگان میں اس حوالے سے اکسٹھ فیصد شرح رہی۔

A significant majority of mobile phone users in Pakistan (62%) say they allow other people to use their phones. More females (73%) than males (58%) report the same (Gallup & Gilani Pakistan Poll)https://t.co/4jiQLt0jHE pic.twitter.com/gEyPJ9fWwX