ڈاکٹرپر تشدد،خیبرپختونخواکے وزیر صحت نےقانون سازی کاعندیہ دے دیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)خیبرپختونخوا کے وزیر برائے صحت و خزانہ تیمور خان جھگڑا کاکہنا ہے کہ محکمہ صحت انتہائی پریشان کن صورتحال کا شکار ہے۔طبی اہلکار انتہائی مشکل حالات میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔ طبی عملے کی حفاظت کیلئےقانون سازی کرنا پڑی تو کریں گے۔

1. This is not a tweet to show how swiftly govt has taken action. This picture indeed breaks my heart. We arrested the culprit, & will do whatever we can to ensure that healthcare workers are secure. I have seen how hard and how professionally our sampling staff do their job. pic.twitter.com/qhsZrOX423

— Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) June 2, 2020

انہوں نے ایک اور ٹویٹ ٰمیں کہا کہ " کورونا کی وجہ سے پھیلنے والے ہسٹیریا نے ہمارے پر انتہائی برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ محکمہ صحت انتہائی دباومیں ہے لیکن مشکل کے باوجود یہ قابل تحسین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ضرورت پڑی تو (طبی اہلکاروں کو) ایسے واقعات سے بچانے کیلئے قانون سازی بھی کریں گے۔

2. The hysteria around Corona virus brings out the worst in some of us. The health system is under stress, but it is coping and doing a commendable job in difficult circumstances.

If required, we will rapidly bring in legislation to protect against such vandalism. pic.twitter.com/2iJrUpd3bG