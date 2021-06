لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا وائرس کوشکست دینے میں کامیاب ہوگئے۔ تازہ ترین دو ٹیسٹ منفی آگئے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پوری طرح صحت یاب ہوگیا ہوں، میرے تازہ ترین دو ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ آج کام پر واپس جا رہا ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ بلاشبہ جلد صحت یابی کی وجہ ویکسی نیشن ہے جوواضح طور پر کام کرتی ہے اور بیماری کے خلاف بہترین دفاع ہے۔

By the grace of Allah I have fully recovered. My latest two tests are negative. Going back to work today. The mild symptoms and quick recovery are without a doubt because of the vaccination . Clearly vaccines work and are the best defence against this horrible disease