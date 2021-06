میا خلیفہ نے ایسی تصویر پوسٹ کردی کہ اسرائیلیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں کسانوں کا احتجاج ہو، کشمیر میں بھارتی مظالم یا فلسطین میں اسرائیلی بربریت، فحش فلموں کی سابق اداکارہ میا خلیفہ سوشل میڈیا پر کافی سرگرم رہتی ہیں اور ان عالمی معاملات پر غاصب طاقتوں کو کھری کھری سناتی رہتی ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ایسی تصویر پوسٹ کر دی کہ دیکھ کر اسرائیلیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق 28سالہ میا خلیفہ نے ایک ٹویٹ میں شراب کی ایک بوتل کی تصویر پوسٹ کی ہے۔ یہ شراب 1943ءمیں فرانس میں بنائی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فرانس پر ہٹلر کے نازی جرمنی کا قبضہ تھا اور یہودیوں کی نسل کشی کی جا رہی تھی۔

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP