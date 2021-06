خلائی مخلوق یا کچھ اور؟ بھارت سے ایسی ویڈیو سامنے آگئی کہ دنیا بھر کے ماہرین حیران پریشان رہ گئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کی ریاست جھارکھنڈ کے ڈیم پر مبینہ ’خلائی مخلوق‘ کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔

سوشل میڈیا پر 30 سیکنڈ کی وائرل ویڈیو میں ایک چلتی ہوئی چیز مبینہ طور پر خلائی مخلوق کی طرح نظر آرہی ہے۔یہ ویڈیو بھارتی ریاست جھار کھنڈ کے ضلع ہزاری باغ کے ایک پل کے قریب بنائی گئی ہے۔

This Video is from #hazaribagh #Jharkhand claiming Creature shown in this Video is an #Alien & viral with speed, no one claiming it to be fake or false but much real????????

Have they really arrived or just Rumours?#aliens #ViralVideo pic.twitter.com/RpSZip6lEO