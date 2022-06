اداکار فواد خان اقوام متحدہ کے خیر سگالی سفیر مقرر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)اداکار فواد خان کو پاکستان میں یونائیٹڈ نیشتر ڈویلپمنٹ پروگرام (یو این ڈی پی )کا سفیر مقرر کر دیا گیا ہے ۔ ادکار فواد خان اب پاکستان میں یو این ڈی پی اور پائیدار ترقی اہداف کیلئے ترجمان کے طور پر کام کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق فواد خان اوریواین ڈی پی کے درمیان معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی جس میں یواین ڈی پی پاکستان کے ریذیڈنٹ نمائندے مسٹرنٹ اوسٹبائی، ڈپٹی ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹو مس الیونا نکولیٹا، ہیڈ آف کمیونیکیشن یونٹ عائشہ بابر اوریو این ڈی پی میں بطور گرین سوشل انٹرپرینیو کام کرنے والے شریک تھے۔تقریب کا آغازمسٹرنٹ اوسٹبائی اور فواد خان کے درمیان معاہدے پردستخط کے ساتھ ہوا۔

اداکار نے اپنے ٹوئٹر پر لکھا کہ پاکستان میں بیداری پیدا کرنے اور ایجنڈے ۲۰۳۰ حاصل کرنے کیلئے اپنے خیر سغالی سفیر کے طور پر خوش آمدید کہتا ہوں.

#UNDPinPakistan welcomes #FawadKhan as their Goodwill Ambassador to raise awareness and achieve #Agenda2030 in Pakistan. pic.twitter.com/Vf7SdV0O1B

Our Head of Communications @BabarAyesha presenting our Goodwill Ambassador Fawad Khan @_fawadakhan_ with #UNDPinPakistan's stories and work across???????? pic.twitter.com/4KSZVtMkat