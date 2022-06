 'قائداعظم زندہ باد' ماہرہ خان اور فہد مصطفی کی فلم عید الاضحیٰ پر ریلیز کرنے کا اعلان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) فلم 'قائداعظم زندہ باد' مسلسل تاخیر اور طویل انتظار کے بعد اب بالآخر فلم ساز نبیل قریشی اور فضا علی مرزا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق 'قائداعظم زندہ باد' کی شوٹنگ 2019 میں شروع کی گئی تھی اور اسے ابتدائی طور 2020 میں ہی ریلیز کیا جانا تھا مگر کورونا کے باعث مسلسل تاخیر ہوتی گئی ۔

#Quaideazamzindabad is set to release on Eid-ul-Azha 2022!!

Can't wait to see this masterpiece directed by @nabeelqureshi, starring our country's superstars @fahadmustafa26 and @TheMahiraKhan ????

We wish the entire team success for this project????#fahadmustafa #mahirakhan pic.twitter.com/DEWEZmXGpl