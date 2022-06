سابق وزیر توانائی حماد اظہر نے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا ایسا نقصان بتادیا کہ اکثر لوگ اتفاق کریں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور سابق وزیر توانائی حماد اظہر نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنے حواس کھوچکی ہے، یہ بجلی کے ٹیرف کو اس سطح پر لے کر جا رہے ہیں جہاں بجلی کی ڈیمانڈ ہی ختم ہوجائے گی۔ انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کے بعد رہائشی اور صنعتی صارفین یا تو بھیک مانگیں گے، یا ادھار پکڑیں گے یا نیشنل گرڈ سے دور جانے کیلئے بجلی چوری کریں گے۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی مہنگائی کی شرح اتنی بڑھ جائے گی کہ معیشت تباہ ہوجائے گی۔

خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں سات روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد بجلی کے ایک یونٹ کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے ہوگیا ہے۔

