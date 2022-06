اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے موجودہ حکومت کو پاکستان کیلئے بیرونی دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے دیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کرنے کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری حکومت کے خاتمے کیلئے سازش کی ان کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ان کی اصل ترجیح اپنے آپ کو این آر او ٹو دے کر خود کے خلاف کرپشن کیسز کا خاتمہ، دھاندلی زدہ الیکشن ، اپنے غنڈوں کے ذریعے ریاستی اداروں کی تباہی اورمقدمات اور سرکاری طاقت کے ساتھ اپوزیشن کو کچلنا ہے۔انہوں نے کہا کہ لٹیروں کا یہ ٹولہ پاکستان کیلئے بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔

This cabal of crooks poses a far more serious threat to Pakistan than any of our external enemies.