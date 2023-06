کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف سماجی کارکن اور سوشل میڈ یا ایکٹوسٹ جبران ناصر کو اغوا کرلیا گیا ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی اسد طور نے بتا یا کہ جبران ناصر کو سفید رنگ کے ویگو گاڑی میں اغوا کر لیا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ جبران ناصر کراچی میں سماجی کاموں اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے سوشل میڈ یا ایکٹوسٹ ہیں۔ انہوں نے 2013اور2018 کے عام انتخابات میں بھی آزاد امید وار کی حیثیت سے حصہ لیا۔

