لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میوزک انڈسٹری کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر نے سیاست میں آنے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر علی ظفر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "مجھے کچھ خبروں کا ایف بی لنک شیئر کیا گیا تھا کہ میں سیاست یا سیاسی میں شامل ہو رہا ہوں۔" انہوں نے لکھا کہ "ایسا بلکل نہیں،میں ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا،اس لیے مہربانی فرما کر ایسی کسی خبر پر یقین نہ کریں۔" علی ظفر کا کہنا تھا کہ "اپنے کام سے کام رکھیں اور اللہ دا واسطہ غلط خبریں نا پھیلائیں۔"

I was shared a FB link of some news that I am joining politics or a political.

Once again. No I am not and don’t intent to.

So, kindly do not believe in any such news.

And to all fake news spreaders. Yaar … khuda ka vaasta hai. Apna kaam theek tarha kerein. Itni buri…