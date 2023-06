جیل میں یاسمین راشد کی حالت ٹھیک نہیں، خدیجہ شاہ کی عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کی کارکن خدیجہ شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں یاسمین راشد کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔

تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئیر کی ہے جس میں خدیجہ شاہ کا کہنا ہے کہ جیل میں رات بھر یاسمین راشد کی حالت بہت خراب رہی ہے تمام لوگ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔

Khadijah Shah informs that senior PTI leader Dr Yasmin Rashid is very unwell in prison. We must raise our voice for her. pic.twitter.com/4p3oYbZKBK