ننھے باولر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، وسیم اکرم بھی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور جب بات ہو کرکٹ کی تو اس میں کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا ،بڑے بڑے کرکٹر چھوٹی اور تنگ گلیوں میں کھیل کر بڑے ہوئے اور ملک کا نام روشن کیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ننھے پاکستانی باولر کی ویڈیو نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے اور بائیں ہاتھ سے باولنگ کرنے والے اس بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔

شلوار قمیض میں ملبوس اس بچے کو گھر کے احاطے میں باولنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی باولنگ میں سب سے حیران کن امر شاندار ایکشن کے ساتھ مستقل ایک ہی لائن و لینتھ پر باولنگ ہے۔

یہ ویڈیو اس حد تک وائرل ہوئی کہ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرا لی اور وہ بھی اس بچے کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔

Where is this boy??? We have serious talent flowing through the veins of our nation and no platform for these kids to be discovered. It’s time we do something about it #TheFutureOfCricketIsWithOurYouth https://t.co/ybzd5ASeTx