ٹانگ میں شدید چوٹ لیکن ٹیم کو ہارتا ہوئے دیکھ کر ڈیرین سیمی سے رہا نہیں گیا اور میدان میں آتے ہی ایسا کارنامہ سرانجام دیدیا کہ ہر کوئی اپنی آنکھیں ملتا رہا گیا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیزن 3 کا آج دسواں میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان کھیلا گیا جسے پشاور زلمی نے جیت لیاہے اور اگر آج کے میچ کو اب تک پی ایس ایل کا سب سے بہترین میچ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا ۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کی ٹیم مشکلات کا شکار تھی پانچ وکٹیں گنوا چکی تھیں اور 10 گیندوں پر 17 رنز درکار تھے لیکن ڈیرین سیمی سے اپنی ٹیم کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے بیٹ اٹھا کر میدان میں انٹری ماری اور باولنگ ہینڈ پر آئے ، عثمان خالد نے سنگل کر کے ڈیرین سیمی کو بیٹنگ ہینڈ دیا لیکن اس وقت سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ان سے رننگ بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ لنگڑاتے ہوئے دوسری جانب آئے اور آتے ہی 19 اوورکی آخری گیند پر چھکا دے مارا جس سے سٹیڈی میں شور گونج اٹھا ۔آخری اوور کی پہلی گیند پر عثمان نے پھر انہیں سنگل کر کے بیٹنگ ہینڈ دیا جس پر ڈیرن سیمی نے انور علی کو چھکا جٹر دیا ۔ اس کے بعد اگلی ہی گیند پر ڈیرین سیمی نے چوکا لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا ۔

واضح رہے کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کو جیت کیلئے 141 رنز کا ہدف دیا جسے پشاور زلمی نے 19.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا۔

۔۔۔وننگ چوکے کی ویڈیو دیکھیں۔۔۔

دوسرے چھکے کی ویڈیو دیکھیں۔۔۔

پہلے چھکے کی ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔