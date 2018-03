روس نے دنیا کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے والے ناقابل تسخیر ہتھیار تیار کرلیے ہیں: ولادی میر پیوٹن

ماسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ناقابل تسخیر ہتھیار تیار کرلیے ہیں، یہ ہتھیار دنیا میں کہیں بھی مار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ روس ایٹمی صلاحیت سے بھرپور ایسے ڈرون بھی تیار کر رہا ہے جو آبدوز سے چھوڑے جاسکیں گے۔

ولادی میر پیوٹن نے اپنے چوتھے صدارتی انتخاب سے قبل روسی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے سالانہ خطاب کیا۔ 2 گھنٹے طویل اپنے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سسٹم ’سرمٹ ‘ دنیا کے کسی بھی حصے کو نشانہ بناسکتا ہے، روس کے سرکاری ٹی وی چینل پر صدر پیوٹن کی تقریر کے دوران ان دو ہتھیاروں کی ویڈیو بھی چلائی گئی جنہیں صدر پیوٹن نے بطور نئے ’ناقابل تسخیر‘ ہتھیار بتایا۔

انہوں نے کہا کہ روس کے اس نئے ہتھیار کو یورپ اور ایشیا میں جال کی طرح بچھے ہوئے امریکی دفاعی نظام بھی نہیں روک سکتا ہے۔پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس ایسے ڈرون بھی تیار کر رہا ہے جنہیں آبدوز سے چھوڑا جا سکے گا، یہ ڈرون جوہری حملہ بھی کر سکیں گے۔

